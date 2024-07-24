Фрегат ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток с деловым заходом

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Фрегат "Хунг Дао" ВМС Вьетнама 24 июля прибыл во Владивосток с деловым заходом. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщает РИА Новости.

"После швартовки корабля в главной базе ТОФ среди российских боевых кораблей на берегу состоялась церемония встречи иностранных моряков под руководством командующего Приморской флотилии разнородных сил ТОФ контр-адмирала Алексея Сысуева", – указано в сообщении.

Для моряков будут организованы культурные мероприятия, среди которых экскурсии по городу и посещение музея ТОФ. Деловой заход будет длиться до 31 июля.

Ранее сообщалось, что ВМС России и Китая провели четвертое патрулирование в водах западной и северной части Тихого океана. Маневры осуществлялись в соответствии с планом и договоренностями между РФ и КНР.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер указывал, что совместное патрулирование акватории Тихого океана кораблями российского ВМФ и ВМС Китая не несет в себе угрозу для США. При этом он сообщил, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Северное командование ВС США отслеживали присутствие кораблей.

