Минюст предложил уточнить понятие карт, оспаривающих целостность РФ

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Минюст РФ подготовил поправку в законопроект, которым предлагалось считать экстремистскими карты, оспаривающие территориальную целостность России. Об этом сообщает РБК.

Согласно предложению ведомства, экстремистскими следует считать не все подобные карты, а лишь те из них, что были созданы с соответствующим умыслом. В частности, из-под действия документа предлагается исключить карты, созданные до 2014 года, когда Крым еще не входил в составе РФ.

Отмечается, что поправка была разработана на основе отзыва правительства РФ, которое в декабре прошлого года указывало на отсутствие понимания в том, какие конкретно материалы затронет депутатский законопроект. Накануне комиссия Госдумы одобрила предложенную Минюстом поправку.

20 декабря прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность РФ. Максимальное наказание в размере от 100 тысяч до миллиона рублей устанавливалось для юридических лиц.

