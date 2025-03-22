Кабмин выделит 859 млн руб на обновление пунктов пропусков через госграницу РФ

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Российское правительство в 2025–2027 годах направит 859 миллионов рублей на ремонт и техническое оснащение пунктов пропуска через государственную границу. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщает пресс-служба кабмина.

Уточняется, что за счет федерального финансирования в ряде пунктов пропуска планируется установить современные инспекционно-досмотровые комплексы, что позволит сократить время проведения контрольных процедур.

В правительстве отметили, что в рамках программы реконструируют 87 наиболее востребованных пунктов пропуска, также в планах более чем в два раза увеличить их пропускную способность до 2030 года.

Ранее в Эстонии предложили законопроект, которым предлагается закрыть границы с Россией. Лидер партии Isamaa Урмас Рейнсалу объяснил необходимость этого решения "гибридными атаками", которые якобы организовала Россия против Эстонии и ее союзников. По его словам, у служб безопасности и правительства страны есть полномочия для принятия решения о закрытии границ.