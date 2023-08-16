Собянин: Москва сохраняет социальную направленность бюджетной политики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приоритетным направлением бюджетной политики Москвы является социальная сфера, заявил Сергей Собянин. Об этом он сказал на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

Как отметил кандидат на пост мэра столицы, за последние 13 лет объем финансирования соцподдержки жителей города был доведен почти до 600 миллиардов рублей.

"Большая часть бюджета – это, как мы с вами всегда говорили об этом и договаривались и придерживаемся этого, социальный бюджет, который направлен на здравоохранение, образование, культуру, социальную политику и так далее. То есть то, что касается социальной поддержки москвичей", – объяснил он.

Ранее Собянин рассказал, что Москва занимает лидирующую позицию в списке мировых городов по темпам реализации проектов улучшения городской среды.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Выборы мэра в столице пройдут в единый день голосования