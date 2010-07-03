Депутат оценил сообщения о приостановке Украиной разрыва отношений с РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал информацию о том, что после после прихода к власти Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Депутат отметил, что в украинском обществе есть запрос на нормализацию отношений с Россией, передает RT.

"Несмотря на все антироссийские выпады прежнего руководства во главе с Порошенко и такой антироссийский настрой, который был сформирован ангажированными СМИ, все-таки есть понимание, что мы братские народы", – подчеркнул Морозов.

Он добавил, что российская сторона оптимистично смотрит на шаги Украины в этом направлении, так как РФ всегда выступала за конструктивные и взаимовыгодные отношения двух государств.

Ранее СМИ написали, что Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении соглашений. Ситуация касается и договоров в рамках СНГ. Отмечается, что двусторонняя правовая база в общей сложности насчитывает около 400 документов. В то же время в материале указывается, что приостановление процесса расторжений может объясняться тем, что команда Зеленского сейчас занята другими вопросами, в частности, кадровыми перестановками.