Депутат оценил сообщения о приостановке Украиной разрыва отношений с РФ

15:30
15:30
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал информацию о том, что после после прихода к власти Владимира Зеленского Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. Депутат отметил, что в украинском обществе есть запрос на нормализацию отношений с Россией, передает RT.
"Несмотря на все антироссийские выпады прежнего руководства во главе с Порошенко и такой антироссийский настрой, который был сформирован ангажированными СМИ, все-таки есть понимание, что мы братские народы", – подчеркнул Морозов.
Он добавил, что российская сторона оптимистично смотрит на шаги Украины в этом направлении, так как РФ всегда выступала за конструктивные и взаимовыгодные отношения двух государств.
Ранее СМИ написали, что Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении соглашений. Ситуация касается и договоров в рамках СНГ. Отмечается, что двусторонняя правовая база в общей сложности насчитывает около 400 документов. В то же время в материале указывается, что приостановление процесса расторжений может объясняться тем, что команда Зеленского сейчас занята другими вопросами, в частности, кадровыми перестановками.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: