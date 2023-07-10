В Москве начал работу штаб общественной поддержки кандидата в мэры Собянина

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В Москве заработал штаб общественной поддержки Сергея Собянина в качестве кандидата в мэры Москвы. Он открылся по адресу улица Покровка, дом 47.

"Сегодня мы открываем штаб общественной поддержки нашего кандидата. <...> Мы знаем, сколько проблем, которые действительно волновали людей, которые в буквальном смысле мешали жить, было решено за эти годы", – сказал в ходе открытия секретарь московского отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Он добавил, что сегодня в столице существуют общественные организации, различные профессиональные союзы, которые помогают решать проблемы города. Штаб на Покровке, по его словам, объединит как профессионалов, так и простых людей, которые смогут поделиться своими взглядами на развитие Москвы. Там будет работать общественная приемная.

В свою очередь, худрук Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков поблагодарил Собянина за его работу, отметил, что того поддерживают представители всех ключевых сфер жизни города.

"Я горд, счастлив быть в такой команде. <...> Москва для меня, вот образно скажу, это как космодром, который развивается и запускает в психосферу ракеты мечты, знаний, и это подхватывает вся страна", – отметил актер.

Сергей Собянин выдвигается на выборы мэра столицы от партии "Единая Россия". 10 июля Мосгоризбирком зарегистрировал его в качестве одного из кандидатов на пост мэра города.

Документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы, в том числе подписи муниципальных депутатов, подали также Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от "Новых людей", Леонид Зюганов от КПРФ и Борис Чернышов от ЛДПР.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.



Собянин первым получил в МГИК удостоверение кандидата на пост мэра Москвы