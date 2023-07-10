МГИК утвердила распределение средств бюджета на проведение выборов мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгоризбирком утвердил распределение средств городского бюджета на подготовку и проведение выборов мэра Москвы. Соответствующий документ опубликован на сайте МГИК.

Согласно принятому решению, на проведение выборов выделены 1,2 миллиарда рублей. Из них 1,1 миллиарда будут направлены территориальным избирательным комиссиям на исполнение их полномочий, а чуть больше 94 миллионов рублей – останутся в самом Мосгоризбиркоме.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. В Мосгоризбиркоме сообщили, что решение о проведении трехдневного голосования было принято с учетом позитивного опыта использования данного формата во время пандемии коронавируса.

Документы для регистрации в качестве кандидатов на пост мэра Москвы, в том числе подписи муниципальных депутатов, подали первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, Сергей Собянин от "Единой России", вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

В понедельник, 10 июля МГИК зарегистрировала Сергея Собянина в качестве одного из кандидатов на пост мэра столицы. Он стал первым зарегистрированным кандидатом.



Собянин первым получил в МГИК удостоверение кандидата на пост мэра Москвы