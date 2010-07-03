Зюганов назвал кощунством обвинение Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на заявление писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Он указал, что подобные высказывания в преддверии 9 Мая можно расценивать только как "откровенную провокацию".
"[Они] не просто кощунственные, они циничные и омерзительные с любой точки зрения", – сказал Зюганов РИА Новости.
По словам политика, решение Сталина отодвинуть советскую границу на 200-300 километров, подписав пакт Молотова – Риббентропа, было стратегически верным.
Чижова в статье в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявила, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Ранее сообщалось, что более половины россиян положительно относятся к Сталину, показал опрос. Негативные чувства к руководителю Советского государства испытывают лишь 16 процентов опрошенных. Многие считают, что он действовал в интересах общества.
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