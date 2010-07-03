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07:33

Зюганов назвал кощунством обвинение Сталина в блокаде Ленинграда

политика 9 Мая

07:33

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на заявление писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.

Он указал, что подобные высказывания в преддверии 9 Мая можно расценивать только как "откровенную провокацию".

"[Они] не просто кощунственные, они циничные и омерзительные с любой точки зрения", – сказал Зюганов РИА Новости.

По словам политика, решение Сталина отодвинуть советскую границу на 200-300 километров, подписав пакт Молотова – Риббентропа, было стратегически верным.

Чижова в статье в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung заявила, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.

Ранее сообщалось, что более половины россиян положительно относятся к Сталину, показал опрос. Негативные чувства к руководителю Советского государства испытывают лишь 16 процентов опрошенных. Многие считают, что он действовал в интересах общества.

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