Путин пояснил, почему его встреча с Трампом пока не состоялась

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Владимир Путин объяснил, почему его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась. Президент РФ подчеркнул, что организации такой встречи препятствует внутриполитическая борьба в США, передает РИА Новости.

2 июня СМИ сообщили, что власти США обсуждают возможность встречи Трампа и Путина. Уточняется, что в рамках переговоров лидеры, вероятно, обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также контроль над ядерными вооружениями.

По информации The Wall Street Journal, в настоящее время организация встречи находится на самой начальной стадии, причем важную помощь в подготовке оказывает американский посол в РФ Джон Хантсман.

Ранее Путин заявил о почти полном отсутствии прямого диалога с Трампом. По его мнению, это не позволяет добиться прогресса в российско-американских отношениях.