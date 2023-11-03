В Израиле призвали граждан пересмотреть поездки за границу из-за антисемитизма

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Совет национальной безопасности Израиля призвал граждан своей страны пересмотреть поездки за границу на фоне вспышек антисемитизма, пишет газета Haaretz.

Недавно "чистым антисемитизмом" израильский президент Ицхак Герцог назвал беспорядки, случившиеся 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прилета самолета из Израиля. Тогда в дагестанском аэропорту в международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. В ходе "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что беспорядки в Дагестане стали следствием спланированной извне провокации, направленной на подрыв единства России.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Газы. По стране было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Между тем в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что в случае необходимости Армия обороны Израиля готова расширить операцию и на южную часть сектора. Поданным СМИ, 3 ноября бойцы Израиля вошли в город Газа, который является административным центром сектора Газа, завершив его окружение. Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль уничтожает радикалов движения ХАМАС.

