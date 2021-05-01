МИД Швеции выразит протест российскому послу

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МИД Швеции вызовет посла РФ в Швеции Виктора Татаринцева, чтобы выразить протест из-за введения РФ санкций против ряда европейских чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы вызовем посла России и выразим протест против этого", – подчеркнул сотрудник пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матс Самуэльссон.

В министерстве иностранных дел Швеции ранее выразили сожаление из-за действий РФ. По мнению представителей ведомства, Москва готова идти на ухудшение отношений с Евросоюзом.

30 апреля ткущего года МИД РФ запретило въезд в Россию 8 гражданам стран ЕС и представителям официальных структур. Российская сторона назвала это ответом на более ранние санкции Запада.