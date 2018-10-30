Выпавший в столице снег пролежит до конца октября

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Снег, который выпал в столице, не растает до конца месяца. Впереди жителей региона ожидают теплые деньки, сообщает портал "Метеоновости".

"Выпавший снег пролежит один-два дня. К концу недели в Центральном федеральном округе потеплеет, средняя суточная температура воздуха вновь станет положительной, и выпавший снег растает", – отметили синоптики.

Больше всего снега выпало на территории ТиНАО – до 3 сантиметров. В соседних к Московской областях больше всего осадков досталось западным соседям, здесь тоже образовался временный снежный покров. В Тверской области высота сугробов достигла 14 сантиметров.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал автомобилистам, которые не сменили шины на зимние, воспользоваться общественным городским транспортом.

Ночь на вторник, 30 октября, в Москве стала самой холодной с начала осени. На главной городской метеостанции ВДНХ был зафиксирован показатель -1,9 градуса.

По прогнозам синоптиков, во вторник Москва окажется в зоне действия холодного антициклона. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Утром столбики термометров покажут +1 градус, а ночью температура понизится до -3 градусов. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный со скоростью 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким – 765 миллиметра ртутного столба.

Из-за похолодания и гололедицы дороги в столице уже начали посыпать реагентами. На дорогах с вечера понедельника, 29 октября, в городе произошли десятки аварий.

Москвичам посоветовали срочно поменять резину



По словам специалистов, есть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе зимних шин. Приоритетное значение имеют условия, в которых люди ездят зимой: будет ли это исключительно город, или вы будете регулярно выезжать за город, где автомобиль может попасть на лед. Также нужно учесть, насколько хорошо чистят дороги в городе зимой. Значение имеет и стаж вождения – новичок вы за рулем или опытный водитель, а также стиль вашего вождения.

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