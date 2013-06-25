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25 июня 2013, 20:44

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Художники украсили изображениями животных подъезды жилого дома в ЮВАО

Фото:Sosedi.ru

Художники разрисовали подъезды одного из жилых домов на юго-востоке столицы.

"Красота на улице Академика Скрябина дом 25. Очень красиво и необычно. Вот бы наши подъезды разрисовали с душой", - пишет пользовательница социальной сети sosedi.ru, проживающая в районе Кузьминки.

Теперь жителей дома при входе в подъезд встречает красочный пингвин, изящный белый лебедь и косолапый бурый медведь.

Фото:Sosedi.ru


Напомним, многие районы города так или иначе украшены рисунками на трансформаторных будках, асфальте, стенах зданий и других объектах.
Ряд из них был реализован в рамках проекта "Лучший город Земли".

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.

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