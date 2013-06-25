25 июня 2013, 20:44Новости читателей
Художники украсили изображениями животных подъезды жилого дома в ЮВАО
Фото:Sosedi.ru
Художники разрисовали подъезды одного из жилых домов на юго-востоке столицы.
"Красота на улице Академика Скрябина дом 25. Очень красиво и необычно. Вот бы наши подъезды разрисовали с душой", - пишет пользовательница социальной сети sosedi.ru, проживающая в районе Кузьминки.
Теперь жителей дома при входе в подъезд встречает красочный пингвин, изящный белый лебедь и косолапый бурый медведь.
Фото:Sosedi.ru
Напомним, многие районы города так или иначе украшены рисунками на трансформаторных будках, асфальте, стенах зданий и других объектах.
Ряд из них был реализован в рамках проекта "Лучший город Земли".
Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.
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