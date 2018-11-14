Почти 80 тысяч человек обратились в "Московский транспорт" по вопросам платных парковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 78 тысяч человек обратились в сервисные центры "Московский транспорт" в 2018 году за консультациями о платных парковках. Об этом сообщается на сайте службы.

Больше всего автомобилистов интересовала информация о льготных парковочных разрешениях, абонементах, способах оплаты парковок и работе мобильного приложения "Парковки Москвы".

Среднее время обслуживания в центрах составило 7-8 минут, а время ожидания – 2 минуты.

Получить необходимую информацию о парковках можно в сервисных центрах "Московский транспорт" с 8 до 20 часов: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1 и улица 1905 года, дом 25. Также доступен телефон единого контакт-центра: 8 495-539-54-54 или 3210 (с мобильного).

На этой неделе заработал сервис, позволяющий узнать количество свободных парковочных мест возле социальных объектов.