Назван самый разбогатевший за год миллиардер из России

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Стало известно, кто из российских миллиардеров больше всего разбогател за год. Об этом информирует Bloomberg.

Согласно подсчетам агентства, таким человеком стал совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. За текущий год он смог увеличить свое состояние на 8,5 миллиарда долларов, оно составило 28,2 миллиарда долларов.

Следующую строчку рейтинга занял президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Его годовой доход оказался на отметке 22,3 миллиарда долларов. За год он его увеличил на 6,2 миллиарда.

Замкнул же тройку лидеров совладелец газовой компании ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон с состоянием в 24,6 миллиарда долларов, 4,3 миллиарда из которых добавились в 2019 году.

По данным Bloomberg, за текущий год состояние 23 участников индекса миллиардеров из России увеличилось на 52,9 миллиарда долларов, что явилось наибольшим показателем за последние четыре года.

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