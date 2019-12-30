Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:41

Назван самый разбогатевший за год миллиардер из России

общество экономика

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Стало известно, кто из российских миллиардеров больше всего разбогател за год. Об этом информирует Bloomberg.

Согласно подсчетам агентства, таким человеком стал совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. За текущий год он смог увеличить свое состояние на 8,5 миллиарда долларов, оно составило 28,2 миллиарда долларов.

Следующую строчку рейтинга занял президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Его годовой доход оказался на отметке 22,3 миллиарда долларов. За год он его увеличил на 6,2 миллиарда.

Замкнул же тройку лидеров совладелец газовой компании ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон с состоянием в 24,6 миллиарда долларов, 4,3 миллиарда из которых добавились в 2019 году.

По данным Bloomberg, за текущий год состояние 23 участников индекса миллиардеров из России увеличилось на 52,9 миллиарда долларов, что явилось наибольшим показателем за последние четыре года.

Ранее бизнес-тренер Брайан Трейси рассказал, как удвоить свой доход в 2020 году. Кроме того, он раскрыл главные ошибки на пути к мечте.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика