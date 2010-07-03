Москва возглавила рейтинг регионов с наименьшим уровнем безработицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве самый низкий уровень безработицы среди регионов России. Об этом свидетельствуют данные Международной организации труда, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На сегодняшний день на городской бирже труда зарегистрировано 30,2 тысячи человек, а в столичном банке центра занятости представлено более 125 тысяч вакансий.

"В городе зафиксировано 1,2 процента безработных", – говорится в сообщении.



С начала 2018 года службы занятости начали переезжать в центры "Мои документы". В центрах госуслуг москвичам помогают составить резюме, найти подходящую вакансию, а также оформить статус безработного и выплаты.

Ранее сообщалось, что безработица в России продолжит последовательно снижаться и к 2020 году составит 4,7 процента. Такие прогнозы в мае этого года сделали специалисты Института Гайдара.

Ранее стало известно, что Минтруд разрабатывает законопроект, упрощающий назначение пособия по безработице. Документ также увеличит его размер.