Москва возглавила рейтинг регионов с наименьшим уровнем безработицы

В Москве самый низкий уровень безработицы среди регионов России. Об этом свидетельствуют данные Международной организации труда, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На сегодняшний день на городской бирже труда зарегистрировано 30,2 тысячи человек, а в столичном банке центра занятости представлено более 125 тысяч вакансий.
"В городе зафиксировано 1,2 процента безработных", – говорится в сообщении.
С начала 2018 года службы занятости начали переезжать в центры "Мои документы". В центрах госуслуг москвичам помогают составить резюме, найти подходящую вакансию, а также оформить статус безработного и выплаты.
Ранее сообщалось, что безработица в России продолжит последовательно снижаться и к 2020 году составит 4,7 процента. Такие прогнозы в мае этого года сделали специалисты Института Гайдара.
Ранее стало известно, что Минтруд разрабатывает законопроект, упрощающий назначение пособия по безработице. Документ также увеличит его размер.
Москва возглавила рейтинг городов с самым низким уровнем безработицы в России
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