В Москве за сутки выявили 2 089 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие 24 часа в Москве специалистам удалось выявить 2 089 случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация за последние сутки потребовалась 216 жителям столицы. Выздоровели от коронавируса за минувшие 24 часа в Москве 6 716 человек, умерли 28.

Всего с начала пандемии COVID-19 в городе было выявлено 3 184 950 случаев коронавируса. Выздоровели 2 972 744 человека, скончались 45 948.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что в России более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны COVID-19.

Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность, могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

