В Мосприроде рассказали о причинах массового выпадения птенцов стрижей из гнезд

Массовое выпадение птенцов стрижей из гнезд началось из-за роста популяции птиц в столице. Явление окрестили "стрижепад", оно может продолжиться до конца июля, сообщили в ГПБУ "Мосприрода".

В учреждении отметили, что стрижи гнездятся высоко под крышами домов, под карнизами и в вентиляционных отверстиях. Определенный процент птенцов в природе погибает постоянно. "В благоприятный год для размножения черного стрижа можно наблюдать массовое выпадение птенцов – это свидетельствует о том, что успех выведения птенцов у стрижей – высокий", – цитирует собеседника Агентство "Москва".

О найденом стрижонке лучше позаботиться. Без помощи людей он погибнет, поскольку родители не заботятся о выпавшем потомстве. "Отнесите его в центр передержки, где принимают этих птиц. Стрижей принимают в орнитарии в "Сокольниках" и в клинике "Зеленый попугай", – добавил представитель учреждения.

При транспортировке лучше пользоваться коробкой или каким-нибудь шершавым предметом, за который птенец может зацепиться. Как пояснили специалисты, стрижи не умеют ходить по ровной поверхности, а лишь цепляются за вертикальные стены. В руках птиц лучше не носить, чтобы не повредить оперение.

"Если вы обнаружили на земле взрослую птицу или молодую, которая встала уже на крыло, то они тоже находятся в беде, так как стриж с ровной поверхности не может взлететь", – рассказали специалисты. Птице также нужно подать шершавый предмет, чтобы она за него зацепилась и дать возможность взлететь.

О начале "стрижепада" в столице сообщили в орнитарии парка "Сокольники". В учреждение приносят большое количество птиц. Они попадают в реабилитационный центр.