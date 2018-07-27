В Мосприроде рассказали о причинах массового выпадения птенцов стрижей из гнезд

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Массовое выпадение птенцов стрижей из гнезд началось из-за роста популяции птиц в столице. Явление окрестили "стрижепад", оно может продолжиться до конца июля, сообщили в ГПБУ "Мосприрода".
В учреждении отметили, что стрижи гнездятся высоко под крышами домов, под карнизами и в вентиляционных отверстиях. Определенный процент птенцов в природе погибает постоянно. "В благоприятный год для размножения черного стрижа можно наблюдать массовое выпадение птенцов – это свидетельствует о том, что успех выведения птенцов у стрижей – высокий", – цитирует собеседника Агентство "Москва".
О найденом стрижонке лучше позаботиться. Без помощи людей он погибнет, поскольку родители не заботятся о выпавшем потомстве. "Отнесите его в центр передержки, где принимают этих птиц. Стрижей принимают в орнитарии в "Сокольниках" и в клинике "Зеленый попугай", – добавил представитель учреждения.
При транспортировке лучше пользоваться коробкой или каким-нибудь шершавым предметом, за который птенец может зацепиться. Как пояснили специалисты, стрижи не умеют ходить по ровной поверхности, а лишь цепляются за вертикальные стены. В руках птиц лучше не носить, чтобы не повредить оперение.
"Если вы обнаружили на земле взрослую птицу или молодую, которая встала уже на крыло, то они тоже находятся в беде, так как стриж с ровной поверхности не может взлететь", – рассказали специалисты. Птице также нужно подать шершавый предмет, чтобы она за него зацепилась и дать возможность взлететь.
О начале "стрижепада" в столице сообщили в орнитарии парка "Сокольники". В учреждение приносят большое количество птиц. Они попадают в реабилитационный центр.
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