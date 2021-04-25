Москвичей предупредили о непогоде в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителей столицы ожидает холодная погода в первые две недели мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, большинство предстоящих праздников не порадует горожан в плане погоды.

"Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время", – уточнил он в эфире телеканала "Звезда".

Специалист отметил, что днем температура воздуха не будет превышать +15 градусов, а также будет сопровождаться скоротечными очаговыми осадками.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 26 по 28 апреля в Московском регионе ожидаются ночные заморозки.