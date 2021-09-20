Названы шесть способов улучшить качество воздуха в помещении

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Улучшить качество воздуха в помещении можно путем регулярного очищения ковров и выращивания растений. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Из-за грязного воздуха в помещении есть риск развития острых и хронических неблагоприятных последствий для здоровья. Среди них как головная боль, так и онкологические заболевания.
Чтобы улучшить качество воздуха, необходимо устранить отдельные источники загрязнения. Для этого нужно убрать из дома чистящие средства, краски и гипсокартон, которые выделяют химические вещества.
В улучшении качества воздуха поможет и установка вентиляции в ванной или кухне. Необходимо также периодически чистить фильтры пылесосов, стиральных машин и кухонной вентиляции. Эксперты рекомендуют менять фильтры каждые 5–6 месяцев. Кроме того, нужно очищать и регулярно обслуживать воздуховоды.
Ковры также являются источником загрязнения воздуха. При производстве ковровых покрытий используют краски, чистящие средства и клеи, которые вызывают головную боль и тошноту. Поэтому регулярная чистка ковров – немаловажный фактор в улучшении качества воздуха.
В борьбе с загрязняющими веществами помогают растения. Папоротники и пальмы являются одними из лучших растений для удаления загрязняющих веществ, плавающих в воздухе.
Ранее стало известно, что в семи городах России снизился уровень загрязнения атмосферного воздуха. Среди них Челябинск, Магнитогорск, Новокузнецк и другие.
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