Больше половины люксовых автомобилей России состоит на учете в Москве

Больше половины всех зарегистрированных в России автомобилей сегмента Luxury состоит на учете в Москве. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат".
Всего в России насчитывается 12,7 тысячи автомобилей сегмента Luxury. Около 80 процентов всех люксовых автомобилей страны сосредоточено в двух федеральных округах: Центральном (8500 штук) и Северо-Западном (1500 штук).
"На долю каждого из оставшихся округов приходится не более 5 процента от общего количества. Среди регионов ожидаемо лидирует столица – в Москве зарегистрировано свыше половины (53,7 процента) всех автомобилей сегмента Luxury в России, что составляет 6800 единиц", – говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что по 1200 таких машин числится в Московской области и Санкт-Петербурге. Из нестоличных субъектов России по этому показателю лидирует Краснодарский край (391 автомобиль). Замыкает топ-5 по объему парка автомобилей сегмента Luxury Свердловская область (178 экземпляров).
Также еще в 6 регионах на учете стоит более 100 люксовых машин: Ростовская область (172 штуки), Татарстан (118 штук), Самарская область (118 штук), Чеченская Республика (113 штук), Ставропольский край (112 штук) и Челябинская область (105 штук).
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