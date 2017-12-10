МЧС предупредило водителей о сильном тумане в столичном регионе

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Подмосковные спасатели предупредили жителей столицы и области о сильном тумане. Экстренное предупреждение действует в ночь на 11 декабря.

"Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1–3 часа с сохранением на ночь 11 декабря в Москве и Московской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров", – отмечается в сообщении подмосковного главка МЧС.

Автовладельцев предупредили об осторожности на дорогах. Их призвали избегать резких маневров, обгонов и перестроений. Пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы в одежде.

Спасатели отдельно обратились к людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями. Их призвали воздержаться от выхода на улицу.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе погода в столице будет соответствовать концу марта – началу апреля. Температура воздуха в среднем будет превышать норму на пять–шесть градусов. Так 11 декабря и днем, и ночью сохранятся плюсовые значения, а 13-го – ожидается до пяти градусов выше ноля.