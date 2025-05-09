Режиссер Эмир Кустурица и актер Стивен Сигал приехали на Красную площадь на парад Победы

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Голливудский актер Стивен Сигал и сербский режиссер Эмир Кустурица приехали на Красную площадь на парад Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

На Красную площадь также уже прибыли глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, лидер фракции "Справедливая Россия – за правду" Сергей Миронов, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов, а также глава ФНС Даниил Егоров.

Ранее в Москву для участия в торжественных мероприятие по случаю Дня Победы прилетели лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.

Кроме того, в столицу прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, глава Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, глава Белоруссии Александр Лукашенко и другие.