Москвичей предупредили о колебаниях атмосферного давления

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Резкие колебания давления ожидаются в столице на текущей неделе, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Так, по его словам, вечером 6 февраля давление установилось на отметке 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормальных значений. При этом в ночь со вторника на среду его показатели будут на 19–21 миллиметр выше нормы – 766–767 миллиметров ртутного столба.

"После этого атмосферное давление начнет понижаться, к пятнице показания барометров вернутся в норму, а в воскресенье уже будут примерно на 6–8 единиц ниже положенного", – отметил синоптик.

Он рекомендовал в эти дни обращать внимание на свое самочувствие.

Ранее Леус сообщил, что на этой неделе в Центральной России ожидается переменчивая погода: температура воздуха сначала вернется к климатической норме, однако затем снова слегка потеплеет.

По его словам, это связано с приходом с северо-запада скандинавского антициклона, который принесет холодный воздух. Так, в ночь на 7 февраля в Москве столбики термометров покажут 10–12 градусов мороза, а в Подмосковье – 10–15 градусов.



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