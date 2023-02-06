Юрист оценил расширение перечня лиц, подлежащих обязательному сбору ДНК

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Расширение перечня лиц, которые подлежат процедуре обязательной геномной регистрации, потребует денежных вливаний, однако эффективность меры это оправдывает. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Эксперт напомнил, что закон о государственной геномной регистрации действует в РФ довольного давно и все эти годы он показывал свою эффективность. В частности, по его словам, точность анализов ДНК превышает 99%, а ошибки происходят крайне редко.

"Мы понимаем, что потребуются дополнительные финансовые средства на то, чтобы хранить это все (геномные данные. – Прим. ред.). <...> Совершенно четко просчитали, что рост раскрытия преступлений полностью оправдывает затраты на эту процедуру", – отметил юрист.

Он уверен, что расширение практики геномной регистрации не только поспособствует раскрываемости уголовных преступлений, но и снизит количество административных правонарушений, поскольку люди будут стараться не совершать их повторно.

Ранее в понедельник Владимир Путин подписал указ, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации. В него вошли все осужденные, подозреваемые и обвиняемые в преступлениях, а также лица, подвергнутые административному аресту.



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