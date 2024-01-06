Умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

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Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей умер на 70-м году жизни в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские круги.

Собеседник агентства уточнил, что смерть наступила по естественным причинам. По его информации, Аджубей перестал отвечать на звонки, из-за чего знакомые начали беспокоиться и приехали к нему.

"Дверь Аджубей не открыл, поэтому пришлось ее вскрывать. Когда попали в квартиру, он уже был мертв", – отметил представитель медицинских служб.

Алексей Аджубей родился в 1954 году. Его мать – дочь Хрущева Рада, отец – советский журналист Алексей Аджубей, который в разные годы был главным редактором газет "Известия" и "Комсомольская правда".