В ночь на 4 июля общественный транспорт Москвы будет работать до 3:00

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В ночь с 3 на 4 июля столичный метрополитен, МЦК, бесплатные шаттлы и наземный транспорт для болельщиков будут работать до трех часов ночи. Изменение графика работы транспорта связано с проведением матча ЧМ-2018 между командами Колумбии и Англии на стадионе "Спартак" в рамках 1/8 финала, говорится на сайте информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Как уточняется, на время проведения матчей изменится режим работы станций, которые находятся рядом со стадионом и Фестивалем болельщиков.

Во время прибытия футбольных болельщиков на столичный стадион выпускать в город будут только северный вестибюль станции "Спартак" и, если понадобится, южный вестибюль "Тушинской".

После завершения игры эти вестибюли станций будут только впускать пассажиров.

Из-за проведения фестиваля болельщиков возможны изменения в режиме работы станций "Университет", "Ломоносовский проспект" и "Воробьевы горы".

Шаттлы S2 и S8 стартуют в час дня. Шаттлы S3 от станции метро "Сокол" до стадиона "Спартак" и S4, S6 и S7 от аэропортов до метро будут работать с шести часов вечера.

Изменения в графике работы транспорта связаны с временем начала матчей.