Подросток на мотоцикле врезался в автомобиль на Варшавском шоссе

В аварии на Варшавском шоссе пострадал 16-летний мотоциклист. Подросток ехал на мотоцикле Yamaha, в районе дома 135 он нарушил правила дорожного движения и врезался в ВАЗ 2114.

В результате юноша был госпитализирован с диагнозом "закрытый перелом правой руки" в 7-ю Городскую Клиническую больницу, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Москвы.

При этом у молодого человека не было документов на управление транспортом, а на мотоцикле отсутствовали государственные регистрационные знаки.