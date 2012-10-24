В Москве пройдут митинги в память жертв политрепрессий

Организаторы митингов, приуроченных ко Дню политзаключенных, заявили о согласованности мероприятий с властями Москвы.

Акция "Возвращение имен" состоится 29 октября у Соловецкого камня на Лубянке. Там вспомнят жертв сталинских репрессий.

По словам исполнительного директора общества "Мемориал" Елены Жемковой, в ставшей уже традиционной акции смогут принять участие не более 500 человек. С 10 утра до 10 вечера люди будут зачитывать списки расстрелянных в Москве. К Соловецкому камню принесут цветы, свечи и фотографии репрессированных, сообщает "Интерфакс".

В Новопушкинском сквере 30 октября пройдет митинг оппозиции в поддержку политзаключенных. В числе организаторов – "Комитет 6 мая", Союз солидарности с политзаключенными, движение "За права человека", Московская Хельсинкская группа и "Мемориал".

В мероприятии примут участие до двух тысяч человек. Собравшиеся вспомнят жертв репрессий советской эпохи и напомнят властям о недопустимости повторения подобных ошибок.

Кроме того, в этот день в храме Святых новомучеников и исповедников российских состоится мемориальная акция "Голос памяти". В большом конференц-зале правительства Москвы исполнят кантату Дмитриева "Стояла мать скорбящая..." на стихи поэмы "Реквием" Ахматовой, а в Государственном музее истории ГУЛАГа исполнят музыкально-драматическую композицию, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

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