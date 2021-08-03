Мурашко призвал привить от коронавируса всех пожилых россиян

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал привить от коронавирусной инфекции всех граждан старше 60 лет. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Мы призываем лиц старше 60 лет к вакцинации. Для этого возраста она должна быть проведена практически для всех", – сказал глава Минздрава на встрече с медперсоналом ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3".
Он добавил, что пациенты с коронавирусом должны начинать лечение с первого дня.
"Затягивать – опасно для жизни", – подчеркнул Мурашко.
Ранее сообщалось, что в 119 центрах вакцинации на базе городских поликлиник открылись пункты выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье" для жителей столицы старше 65 лет, прошедших вакцинацию.
Все пункты работают с 08:00 до 20:00. Чтобы получить подарок, необходимо предъявить паспорт гражданина РФ, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов препарата или QR-код, сертификат на подарочный набор, который выдается в прививочных пунктах после прохождения полного курса вакцинации. Получить набор могут москвичи, привившиеся первым компонентом с 23 июня по 1 октября.
С более подробной информацией о подарках и правилах их получения можно ознакомиться на портале "Я дома", а также по телефону 8 (495) 870-44-44.
Москвичам рассказали, кто и где может получить подарок за вакцинацию от COVID-19
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