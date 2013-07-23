Центру лечебной педагогики отдадут здание на улице Строителей

Центр лечебной педагогики получит в безвозмездное пользование помещение на улице Строителей, 17б. Здание будет предоставлено сроком на 10 лет для оказания образовательных услуг.

Об этом на заседании правительства Москвы заявила и.о. заместителя мэра по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

В 1989 году по инициативе родителей и специалистов для помощи детям с различными особенностями развития был создан "Центр лечебной педагогики".

За последние 14 лет за помощью туда обращались родители, дети которых имеют сложности в интеллектуальном, эмоционально-волевом, речевом и двигательном развитии.

"В Центр приходили и семьи которым больше некуда было обратиться за помощью: от многих детей со сложными диагнозами отказалась официальная медицина и педагогика, поставив на них штамп "необучаем" и фактически лишив детей и их родителей будущего", - сообщили в центре.

Основные его цели - в оказании лечебно-педагогической помощи детям и молодым людям с нарушениями развития, а также поддержки их семей.