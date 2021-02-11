Актер Никита Кукушкин станет гостем "The City. Говорим"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гостем программы "The City.Говорим" станет актер и режиссер Никита Кукушкин. Эфир пройдет в ночь на пятницу, 12 февраля.

Кукушкин – один из ведущих актеров "Гоголь-центра". В недавно вышедшем фильме Ренаты Литвиновой "Северный ветер" он исполнил одну из главных ролей. Кукушкин расскажет о заработке в YouTube, работе с Ренатой Литвиновой и о ситуации вокруг ухода Серебренникова из "Гоголь-центра".

Смотрите беседу с Никитой Кукушкиным на телеканале Москва 24 в программе "The City. Говорим" в 00:10.