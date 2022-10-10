Мюзикл "Шахматы" последний раз пройдет на сцене Театра МДМ 16 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мюзикл "Шахматы" завершает показы в Москве: последний раз зрители смогут увидеть спектакль в Театре МДМ 16 октября.

За два сезона российская постановка мирового мюзикла уверенно заняла достойное место в числе главных театральных достопримечательностей столицы. Дав старт показам в разгар пандемии, мюзикл "Шахматы" стал самым успешным проектом ведущего театрального продюсера России Дмитрия Богачева и его компании "Бродвей Москва", сравнявшись по популярности с "Призраком оперы" и являясь при этом оригинальной российской постановкой.



В Москве "Шахматы" посмотрели почти 700 тысяч зрителей, в ближайшие дни пройдет 600-й показ – это абсолютный рекорд среди десятков постановок этого мюзикла, осуществленных по всему миру после мировой премьеры спектакля в Лондоне в 1986 году. Российские "Шахматы" отличаются особым масштабом и зрелищностью. На сцене – трехуровневые автоматизированные декорации-трансформеры с оркестром на самом верхнем уровне, более 250 квадратных метров мультимедийных поверхностей, а Анастасия Стоцкая, Кирилл Гордеев, Александр Суханов, Юлия Ива и Александра Боброва получили престижную национальную театральную премию "Золотая маска". Еще одной награды удостоился музыкальный руководитель постановки, дирижер Евгений Загот. Всего же на фестивале "Золотая маска 2020/21" "Шахматы" были представлены в семи номинациях – это тоже рекорд среди спектаклей категории "Оперетта/мюзикл".

Среди прочих достижений постановки – беспрецедентный успех участия в программе министерства культуры РФ "Пушкинская карта", в рамках которой жители России в возрасте 14–22 лет могут посещать культурные мероприятия бесплатно. Более 100 тысяч обладателей "Пушкинской карты" отдали предпочтение именно "Шахматам", сделав мюзикл первым по востребованности в федеральном проекте.

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