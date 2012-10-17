Бывший начальник отдела полиции обвиняется в получении взятки

Сотрудники Следственного комитета собрали доказательства вины бывшего главы отдела МВД по району Царицыно Михаила Медведева. Он обвиняется в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Офицер предложил директору кафе "Омега" заплатить ему 15 тысяч рублей под угрозой проверки миграционного и трудового законодательства в заведении. Директор подала заявление в полицию.

18 сентября Медведев в салоне собственного автомобиля получил пять тысяч рублей и муляж еще десяти тысяч. Сразу после получения взятки он был задержан.

Экс-глава отделения полиции выплатит штраф в размере 375 тысяч рублей, а также лишится права работать в органах внутренних дел в течение двух лет.