Бойцы СОБР освободили заложника через несколько минут после захвата

Бойцы спецназа СОБР освободили коммерсанта, которого взяли в заложники члены преступной группы. Как сообщает пресс-служба главка МВД по Центральному федеральному округу, предприниматель был в руках бандитов всего несколько минут.

В полицию поступило сообщение об этнической группировке, члены которой занимались грабежами и разбоями. В ходе розыскных мероприятий оперативники вышли на след преступников и готовили операцию по их захвату.

В запланированный день спецоперации бандиты напали на бизнесмена, который отправлялся закупать товар для своих торговых точек. Злоумышленники набросились на коммерсанта, выстрелили ему в ногу и посадили в автомобиль. В машине они отобрали у потерпевшего 70 тысяч рублей, ключи от машины и квартиры.

Автомобиль с заложником и две "машины сопровождения" отправились в неизвестном направлении, но остановились на светофоре, где их атаковали бойцы СОБР. Среди похитителей оказался бывший одноклассник потерпевшего.

У задержанных были обнаружены самодельный мелкокалиберный пистолет, травматический "Макарыч" и пневматический ТТ.