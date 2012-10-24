Проблемами Новой Москвы займется специальное бюро

В ближайшее время будет создано бюро "Новая Москва", основной задачей которого станет развитие территорий, недавно присоединенных к столице. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил об этом на VI Московском форуме лидеров рынка недвижимости MREF-2012.

"В это бюро приглашены ряд участников конкурса на концепцию развития московской агломерации", – цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Новые территории были присоединены к Москве 1 июля 2012 года. Столица расширилась на юго-запад до границ с Калужской областью. В состав Москвы вошло 21 муниципальное образование, среди которых два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений.

В сентябре завершился конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития новых территорий. По мнению международного жюри, лучшее проектное решение представила французская команда Antoine Grumbach et Associes, а американцы Urban Design Associates стали победителями в номинации на лучшее решение по новому федеральному правительственному центру.