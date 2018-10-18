Черных соболей из Алтайского края передали столичному зоопарку

Фото: vk.com/moscow_zoo Четырех черных соболей из звероводческого комплекса Алтайского края подарили столичному зоопарку, пишет РИА Новости.

Через месяц посетили зоопарка смогут увидеть трех годовалых самок и одного годовалого самца. Ровно 90 лет назад именно в Московском зоопарке была разработана методика по разведению этих животных, сказала директор зоопарка Светлана Акулова.

"Этого соболя в московском зоопарке не было, и сейчас мы восстанавливаем историческую справедливость, и теперь у нас будет экспозиция с черным баргузинским соболем – тремя самочками и самцом", – отметила Акулова.

По словам гендиректора племенного звероводческого комплекса "Магистральный" Алтайского края Валерия Жданюка, через пару лет одна или несколько самок смогут родить малышей.

"Это наш подарок московскому зоопарку – племенной черный баргузинский соболь, уникальная порода, чтобы люди радовались", – сказал Жданюк.

Ранее работники Московского нефтеперерабатывающего завода стали поставщиками лебедей-шипунов в столичный зоопарк.