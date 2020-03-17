Прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией могут заполнить анкету онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прилетевшие из стран, в которых наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, теперь могут заполнить анкету на mos.ru, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что всем прибывшим в первую очередь нужно сообщить о своем приезде.

"В городе уже работает специальная горячая линия, на которой операторы регистрируют прибывших из неблагополучных стран и отвечают на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией. По этому же номеру жители могут оформить больничный лист. Теперь для удобства горожан мы также открываем возможность сообщить о себе и заполнить анкету самостоятельно на портале mos.ru", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в анкете нужно уточнить, из какой страны и каким рейсом прибыл гражданин, а также оставить контактные данные для связи.

Задать вопросы о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09. Операторы принимают работают каждый день с 08:00 до 21:00.

Ранее в Москве ввели новые ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты". До 10 апреля не будут работать кинотеатры "Москино".

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.