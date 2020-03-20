Компании из сферы культуры и спорта смогут не платить налоги до 1 мая из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился отсрочить выплаты налогов и страховых взносов компаниям, работающим в сфере культуры и спорта, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что отсрочка будет действовать до 1 мая. Предпринятая мера призвана помочь культурным и спортивным компаниям и учреждениям справиться с экономическими трудностями, с которыми они столкнулись в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее кабинет министров утвердил перечень медицинских изделий, в отношении которых установили особый порядок государственной регистрации. В список вошли 36 наименований. Кроме того, в правительстве России считают возможным усиление ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Трехмесячную отсрочку по выплате страховых взносов и арендных платежей предоставили и представителям малого и среднего бизнеса. Кроме того, премьер-министр РФ поручил приостановить налоговые и таможенные проверки в России до 1 мая.

Также Мишустин распорядился увеличить поддержку для региональных бюджетов, которые испытывают проблемы в связи с большой нагрузкой. Кроме того, Мишустин рассказал, что с 20 марта правительство начнет оперативный мониторинг цен.

По последним данным, на территории России находится 199 человек, заболевших коронавирусом нового типа. За последние сутки выявили еще 52 случая заражения, 12 из них – в Москве.

Всего в мире число зараженных COVID-19 превысило отметку в 236 тысяч человек. Почти 10 тысяч стали жертвами болезни. Лидером по количеству эпизодов инфицирования остаются Китай, Италия, Иран, Испания и Германия.