Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара поднялся выше 71 рубля. Такого показателя он достиг впервые с 9 января. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, в 18:11 курс поднялся на 0,58% – до 71,01 рубля. Уже в 18:15 доллар ускорил рост до 0,61% – до 71,03 рубля.

При этом евро снизился до 76,25 рубля.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что РФ утратила доверие к доллару как к расчетной единице. Он напомнил, что до недавнего времени доллар, евро, фунт и другие резервные валюты считались ведущими расчетными единицами.

По его словам, такие валюты является ненадежным инструментом, который могут просто отменить.



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