Дептранс рассказал об осеннем велофестивале 19–20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Осенний велофестиваль в столице проведут 19-20 сентября в новом формате. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

По данным ведомства, 19 сентября состоится "Велоквест" – командная спортивная игра. Участие разрешено командами от двух до четырех человек, а для самого процесса потребуется только велосипед и смартфон.

20 сентября фестиваль проведут уже на территории спорткомплекса "Лужники".

"Это совершенно новый формат, который мы продумали совместно с организаторами Music Cycle Festival – 500 человек будут крутить педали в самих "Лужниках", а все желающие смогут присоединиться посредством онлайн-трансляции", – объяснили в департаменте.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, привычный формат пришлось изменить из-за санитарных ограничений по коронавирусу. Он отметил уникальность нового подхода и подчеркнул, что мероприятие в привычном формате могут провести в 2021 году.

Ранее Дептранс сообщил о том, что в центре Москвы оборудовали пять временных велодорожек. Отдельные полосы для велосипедистов открыли на улицах Малой Дмитровке, Большой Ордынке, Каретный Ряд и Большой Полянке, а также в Газетном переулке. В дальнейшем инициативу могут расширить.

