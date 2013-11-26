26 ноября 2013, 17:28Город
На Мосфильмовской улице провалился асфальт
На одном из участков тротуара на Мосфильмовской улице провалился асфальт.
Как сообщает телеканал "Москва 24", дорожное покрытие провалилось на пешеходной части рядом с полосой для общественного транспорта.
На место происшествия должны прибыть сотрудники МЧС и дорожной полиции.
Неделю назад на Мосфильмовской также провалился асфальт – в районе дома №4. Покрытие площадью в 1,5 квадратных метра отремонтировали спустя несколько дней.
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