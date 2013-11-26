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26 ноября 2013, 17:28

Город

На Мосфильмовской улице провалился асфальт

На Мосфильмовской улице провалился асфальт

На одном из участков тротуара на Мосфильмовской улице провалился асфальт.

Как сообщает телеканал "Москва 24", дорожное покрытие провалилось на пешеходной части рядом с полосой для общественного транспорта.

На место происшествия должны прибыть сотрудники МЧС и дорожной полиции.

Неделю назад на Мосфильмовской также провалился асфальт – в районе дома №4. Покрытие площадью в 1,5 квадратных метра отремонтировали спустя несколько дней.

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