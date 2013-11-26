На Мосфильмовской улице провалился асфальт

На одном из участков тротуара на Мосфильмовской улице провалился асфальт.

Как сообщает телеканал "Москва 24", дорожное покрытие провалилось на пешеходной части рядом с полосой для общественного транспорта.

На место происшествия должны прибыть сотрудники МЧС и дорожной полиции.

Неделю назад на Мосфильмовской также провалился асфальт – в районе дома №4. Покрытие площадью в 1,5 квадратных метра отремонтировали спустя несколько дней.