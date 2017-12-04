В Бирюлевском дендропарке высадят свыше 50 тысяч деревьев и кустарников

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Свыше 52-х тысяч деревьев и кустарников высадят в Бирюлевском дендропарке в 2018 году, передает портал мэра и правительства Москвы. Более 10 тысяч деревьев и 42 тысяч кустарников.

Весной 2018 года стартует новый этап комплексного благоустройства дендропарка. Здесь дополнительно появится 95 видов редких растений – всего их станет 300. Включая экзотические кустарники абелия корейская, кирказон маньчжурский и керия японская.

В парке высадят и привычные для наших широт сирень, чубушник и иргу. В дендрарии восстановят утраченную коллекцию деревьев. На месте засохших растений, от которых парк расчистили в этом году, появятся молодые. Всего высадят свыше 150 видов деревьев. Среди них реликтовое дерево гинкго, гибрид вишни и черемухи.

Благоустройство Бирюлевского дендропарка началось в 2016 году. Он входит в состав природно-исторического парка "Царицыно". В 2019-м году на территории парка появится новая сеть тропинок с навигацией и освещением.