В Москве задержаны 1 700 участников незаконных акций – МВД

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Министерство внутренних дел РФ сообщило, что в Москве в ходе несогласованных массовых акций были задержаны 1 700 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства

"В городе Москве в несогласованной акции приняли участие около 2 500 человек, задержаны 1 700", – указали в МВД.

Также в министерстве сообщили, что в Санкт-Петербурге в незаконных акциях приняли участие примерно 1 500 человек, из них 750 задержаны.

В других регионах в совокупности на несогласованные мероприятия вышли 1 200 человек, задержаны 1 061.

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.