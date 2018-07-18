Москва разработает стандарты для беспилотного транспорта

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Столичные власти первыми в Европе разработают стандарты для работы беспилотного транспорта, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.

Он отметил, что в странах Евросоюза требования к беспилотному транспорту планируют разработать только к 2030 году. "Мы считаем, что мы сможем в Москве это сделать быстрее, думаю, что все эти вещи в Москве будут сильно востребованы", – пояснил он.

По словам Ликсутова, работу беспилотных авто необходимо отрегулировать в рамках законодательства. В правилах будет прописано, как регистрировать беспилотные машины, как разбираться с ними в случае ДТП, какой будет страховка, кто будет отвечать за ДТП – разработчик программного обеспечения или производитель машины.

Соответствующее соглашение уже подписали Сергей Собянин, "Яндекс" и институт НАМИ. Специалисты будут работать в тесном контакте с министерством транспорта. На разработку правил потребуется не один месяц.

Также нужно ввести стандарты взаимодействия беспилотников друг с другом, чтобы машины могли "общаться" между собой. Все необходимые для таких авто данные будут закладывать в электронные карты, разметку и транспортную систему.