Съезд с Болотной набережной на улицу Серафимовича открыли в Москве

2 декабря, 12:40
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Водители могут поворачивать с Болотной набережной на улицу Серафимовича со стороны Болотной площади. Движение оптимизировали в рамках благоустройства по программе "Моя улица". Транспортные потоки разделили, теперь они не будут пересекаться в одной светофорной фазе.
Две полосы движения на набережной организовали для проезда с Болотной улицы на Большой Каменный мост. Существующий поворот с Болотной площади на Большой каменный мост будет недоступен после адаптации водителей к новой схеме движения. Автомобилисты оттуда смогут выехать только на Софийскую набережную, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Нововведения должны сократить число ДТП до 80 процентов. По площади можно будет проехать примерно за 15 минут в час пик.
В октябре новый разворот, регулируемый светофором, появился на Зубовском бульваре: повернуть можно через обособленный правоповоротный карман в районе дома 4. Поворот из левого ряда запретили.
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