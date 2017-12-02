Съезд с Болотной набережной на улицу Серафимовича открыли в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Водители могут поворачивать с Болотной набережной на улицу Серафимовича со стороны Болотной площади. Движение оптимизировали в рамках благоустройства по программе "Моя улица". Транспортные потоки разделили, теперь они не будут пересекаться в одной светофорной фазе.

Две полосы движения на набережной организовали для проезда с Болотной улицы на Большой Каменный мост. Существующий поворот с Болотной площади на Большой каменный мост будет недоступен после адаптации водителей к новой схеме движения. Автомобилисты оттуда смогут выехать только на Софийскую набережную, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Нововведения должны сократить число ДТП до 80 процентов. По площади можно будет проехать примерно за 15 минут в час пик.

В октябре новый разворот, регулируемый светофором, появился на Зубовском бульваре: повернуть можно через обособленный правоповоротный карман в районе дома 4. Поворот из левого ряда запретили.