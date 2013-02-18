"Спартак" опроверг информацию о смене цвета строящегося стадиона

Футбольный клуб "Спартак" опроверг информацию о том, что новый стадион команды будет выкрашен в бело-голубые цвета.

"Не читайте газет до обеда! Цвета на стадионе будут наши, красно-белые, это официально и точно!", – сообщает официальный Twitter клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что стадион "Спартака" получит название "Открытие Арена" и будет выкрашен в бело-голубые цвета.

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