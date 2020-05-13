Москва онлайн: как скоро люди смогут путешествовать по стране и миру

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Во всем мире идет борьба с коронавирусной инфекцией: границы стран закрыты, авиасообщение приостановлено, путешественники сидят дома и ждут хороших новостей. 15 мая эксперт в сфере туризма Юлия Шохирева расскажет, как скоро люди смогут свободно путешествовать.
Она также ответит на вопросы:
- что происходит сегодня с турфирмами, авиакомпаниями и сферой услуг;
- как изменится туризм в ближайшем будущем;
- от чего зависит, откроются ли гостиницы и пляжи для туристов этим летом;
- что делать с несостоявшимися и отмененными поездками;
- каким будет детский летний отдых в лагерях и будет ли он вообще;
- можно ли покупать туристические путевки на лето и осень.
Смотрите трансляцию 15 мая в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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