Москва онлайн: как скоро люди смогут путешествовать по стране и миру

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Во всем мире идет борьба с коронавирусной инфекцией: границы стран закрыты, авиасообщение приостановлено, путешественники сидят дома и ждут хороших новостей. 15 мая эксперт в сфере туризма Юлия Шохирева расскажет, как скоро люди смогут свободно путешествовать.

Она также ответит на вопросы:



что происходит сегодня с турфирмами, авиакомпаниями и сферой услуг;

как изменится туризм в ближайшем будущем;

от чего зависит, откроются ли гостиницы и пляжи для туристов этим летом;

что делать с несостоявшимися и отмененными поездками;

каким будет детский летний отдых в лагерях и будет ли он вообще;

можно ли покупать туристические путевки на лето и осень.