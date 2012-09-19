Пешеходные зоны в центре города будут расширены

19 сентября 2012, 14:44
Власти столицы определили план создания пешеходных зон на ближайшие два года. В частности, дорога для пешеходов от Столешникова переулка до "Детского мира" должна появиться к концу 2012 года.
"На сегодняшний день у нас есть Арбат, маленькая часть Столешникова переулка и Камергерский переулок. Было принято решение расширить эти пешеходные зоны", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По словам заммэра, до конца декабря в столице появится пешеходная зона, которая пройдет от Тверской улицы по Столешникову переулку. Затем тропа свернет на улицу Петровка к Кузнецкому мосту, далее - к улице Рождественка. Завершится пешеходная зона у подземного перехода около магазина "Детский мир", сообщает РИА Новости.
"Общая протяженность участка составит около 1,8 километров", - уточнил Бирюков. Он отметил, что зоны Столешникова и Камергерского переулков, которые уже являются пешеходными, будут реконструированы.
По словам Бирюкова, в 2013 году планируется сделать пешеходные зоны на Никольской улице с выходом на Красную площадь и от Третьяковской галереи до Болотной площади. "Пешеходная зона будет идти от Ленинского проспекта (площади Гагарина) через Нескучный сад, дальше - в Хамовники и будет выходить к Киевскому вокзалу", - добавил Бирюков.
В результате мер, которые власти планируют принять в ближайшие два года, общая протяженность пешеходных зон в Москве может составить не менее 17 километров.
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