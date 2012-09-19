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Город

19 сентября 2012, 14:44

Пешеходные зоны в центре города будут расширены

Красная площадь благоустройство Болотная площадь Петр Бирюков пешеходные зоны проекты Арбат Камергерский переулок Ленинский проспект власть

Власти столицы определили план создания пешеходных зон на ближайшие два года. В частности, дорога для пешеходов от Столешникова переулка до "Детского мира" должна появиться к концу 2012 года.

"На сегодняшний день у нас есть Арбат, маленькая часть Столешникова переулка и Камергерский переулок. Было принято решение расширить эти пешеходные зоны", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, до конца декабря в столице появится пешеходная зона, которая пройдет от Тверской улицы по Столешникову переулку. Затем тропа свернет на улицу Петровка к Кузнецкому мосту, далее - к улице Рождественка. Завершится пешеходная зона у подземного перехода около магазина "Детский мир", сообщает РИА Новости.

"Общая протяженность участка составит около 1,8 километров", - уточнил Бирюков. Он отметил, что зоны Столешникова и Камергерского переулков, которые уже являются пешеходными, будут реконструированы.

По словам Бирюкова, в 2013 году планируется сделать пешеходные зоны на Никольской улице с выходом на Красную площадь и от Третьяковской галереи до Болотной площади. "Пешеходная зона будет идти от Ленинского проспекта (площади Гагарина) через Нескучный сад, дальше - в Хамовники и будет выходить к Киевскому вокзалу", - добавил Бирюков.

В результате мер, которые власти планируют принять в ближайшие два года, общая протяженность пешеходных зон в Москве может составить не менее 17 километров.

Сюжет: Москва пешеходная: где гулять в городе

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