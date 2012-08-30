В Малаховском отделе полиции уволены начальник и подчиненные

30 августа 2012, 18:27
Руководители Малаховского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" привлечены к ответственности из-за драки своих подчиненных. После служебной проверки из органов был уволен начальник Малаховского отдела полиции, а также сами участники потасовки: помощник участкового и стажер, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Кроме того, понижен в должности замначальника по охране общественного порядка. Помощнику начальника по работе с личным составом объявлен выговор, начальнику участковых уполномоченных отдела - неполное служебное соответствие.
По данным ведомства, драка с участием 24-летнего помощника участкового и стажера участковой службы Малаховского отдела полиции произошла 27 июля около кафе в поселке Красково. Правоохранители в гражданском избили 33-летнего жителя Люберецкого района. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.
Оба сотрудника органов внутренних дел были задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
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